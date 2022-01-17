Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге не будут спрашивать QR-коды о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции у участников крещенских купаний, заявил 17 января Главный государственный инспектор по маломерным судам Санкт-Петербурга Виктор Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крещенские купания в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отметим, в этом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в городе на Неве было принято решение сократить количество купелей на праздник Крещения Господня. Ввиду чего в Петербурге будет подготовлено для купания в девяти районах всего около 23 купелей.

«QR-коды мы проверять не будем, но дистанцию между стоящими к купелям соблюдать будем», — заверил Колесов.

По словам настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (с грошиками)» иерея Богдана Полевого, церковь призывает в этом году, ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки, отказаться от массовых купаний. Также священнослужитель призвал верующих прийти в храм на богослужение, причаститься, исповедаться, набрать святой воды и, вместо окунания в прорубь и селфи, переключиться на «дела добра и любви».

«Омовение в купели это просто благочестивая народная традиция, это не церковное правило и уж тем более не обряд», — подчеркнул священник.