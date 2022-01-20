Владивосток, , 06:57 — REGNUM Запрет Китая на приём российской рыбы больше года привел к многомиллионным потерям добытчиков минтая, но при этом они смогли в 1,5 раза увеличить производство более дорогой продукции — рыбного филе и фарша, сообщает РБК.

Улов минтая Fish.gov.ru

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По данным Ассоциации добытчиков минтая, действовавшие в 2021 году ограничения на поставки рыбы из России в Китай, привели к потере почти 400 млн долларов США рыбопромышленным компаниям, добывающим минтай.

В Ассоциацию входят 35 рыбодобывающих предприятий, на долю которых приходится более 45% суммарного вылова всех видов водных биоресурсов в России, а также 78% вылова минтая в России и около 41% мирового вылова этого вида рыбы.

В октябре 2020 года китайцы начали закрывать свои порты для российской продукции, после того как на упаковке поступившей из России рыбы были обнаружены следы COVID-19. Последний порт Далянь закрылся в декабре 2020 года.

В начале января 2022 года Китай неожиданно возобновил приём российской рыбы в своих портах Далянь и Циндао. Первое российское судно с более чем 7 тыс. тонн рыбной продукции зашло в порт Даляня 16 января.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на антиковидные и протекционистские ограничения, вводимые и Россией, и Китаем, товарооборот между странами растет. В этом нет противоречия, заявил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.