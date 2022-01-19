Ставрополь, , 12:41 — REGNUM В Ставропольском крае в целях более раннего выявления у детей заболевания COVID-19, в том числе новым штаммом «Омикрон», будет организовано их тестирование. Поручение о подготовке предложений по организации процесса тестирования учащихся и педагогов отдал губернатор края Владимир Владимиров 19 января в ходе заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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Вызывает озабоченность то, что «Омикроном» болеют и дети. Уже зафиксированы такие случаи. К счастью, юные ставропольчане чаще всего переносят недуг легко. Тем не менее, ситуацию надо держать на постоянном контроле, чтобы не допустить массового распространения нового штамма в образовательных учреждениях. Поручил профильным министерствам подготовить предложения по организации тестирования школьников и учителей», — написал Владимиров по итогам заседания.

Напомним, в Ставропольском крае выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». В последние дни численность заболевших COVID-19в крае резко выросла. За прошедшие сутки были подтверждены тесты у 621 человека. Это самый высокий показатель заболеваемости за все время пандемии.

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