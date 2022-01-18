Ульяновск, , 13:23 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд умирает одинаковое количество ковидных больных. Это свидетельствуют обновлённые данные федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

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По информации на 18 января, в Ульяновской области умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом. Такое количество летальных исходов регистрируют вторые сутки подряд.

Всего в регионе от ковида и вызванных им осложнений скончались 3973 жителя. Это составляет почти 3,25% от числа лабораторно выявленных в области случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан старше 60 лет. В управлении Роспотребнадзора ссылаются на рост заболевших пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе сделано 1 657 384 лабораторных исследований на коронавирус. Для сохранения высоких темпов тестирования в декабре дополнительно приобретены 48 тыс. экспресс-тестов, во второй половине января ожидается поставка ещё 24 тысяч.

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