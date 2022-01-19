Ульяновск, , 07:26 — REGNUM Рост выявляемых случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области продолжается. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации ведомства, 18 января в регионе официально выявлено 158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что 17 января в Ульяновской области лабораторно подтверждено 145 случаев, 16 января — 133, 15 января — 122. Прирост наблюдается последнюю неделю.

Всего в регионе проведено 1 661 824 лабораторных исследования на коронавирус. Под наблюдением находится 6237 человек.

Отметим, что ранее ведомство заявило об усилении надзора за соблюдением температурного режима на социальных объектах. Причиной стало наступление холодов и рост заболеваемости ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область ожидает выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета на закупку лекарств. Предварительно речь идёт о 178 млн рублей.