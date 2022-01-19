Ставрополь, , 17:58 — REGNUM В Ставропольском крае новый штамм «Омикрон» преобладает среди подтвержденных в последнее время тестов на коронавирус. Его доля в общем показателе заболеваемости почти в два раза выше, чем у его предшественника — штамма «Дельта». Об этом сообщил 19 января в ходе брифинга министр здравоохранения Владимир Колесников.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Впервые за два года за сутки выявлен 621 пациент с диагнозом COVID-19. Причина новой волны пандемии — распространение «омикрона», который стал доминирующим штаммом на территории края. Исследование показало, что заболеваемость «омикроном» практически в два раза превышает уровень заболеваемости «дельта-штаммом», — говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

По данным ведомства, заболевание у заразившихся «Омикроном» протекает в более легкой форме: у 54,5% пациентов оно напоминает обычную респираторно-вирусную инфекцию, у 4,1% — переходит в стадию пневмонии, и 42% переносят заболевание бессимптомно.