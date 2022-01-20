Ульяновск, , 10:20 — REGNUM В Ульяновской области пока не планируют отменять QR-коды для допуска в учреждения торговли, предприятия общественного питания и другие места. Это связано с тем, что в регионе ждут «новую волну» заболевания. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор ИА REGNUM, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Ulgov.ru

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Глава региона прокомментировал введение QR-кодов.

«А куда деваться? Представляете, когда высокий уровень заболеваемости и медицинская система перестаёт с этим справляться, когда переполнены больницы, когда не хватает кислорода, когда врачи сами болеют и работают без отдыха, какой выход из этой ситуации? Конечно, это крайняя мера, на которую пошёл не только наш регион, по этому пути пошла вся страна в целом», — сказал Алексей Русских.

Он также пояснил, что пока не возглавишь регион и не возложишь на себя «личную ответственность», то такие меры, «наверное, понять сложно».

«Почему сейчас не отменяем [QR-коды]? Не отменяем по той причине, что мы ждём новую волну. Она будет намного мощнее, заболеваемости будет намного больше», — полагает губернатор.

Напомним, что в Ульяновской области значительно увеличилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом: со 158 за 18 января до 174-х по итогам 19 января, рост за сутки составил 10,13%.

Отметим, что в регионе ослабили меры ограничения в части работы предприятий общественного питания и кинотеатров: им разрешили работать в ночное время. Это решение продлили до 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, на амбулаторном лечении в регионе остаются 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных госпиталях — почти 700 больных COVID-19.