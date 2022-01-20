Ульяновск, 20 января 2022, 10:20 — REGNUM В Ульяновской области пока не планируют отменять QR-коды для допуска в учреждения торговли, предприятия общественного питания и другие места. Это связано с тем, что в регионе ждут «новую волну» заболевания. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор ИА REGNUM, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».
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Глава региона прокомментировал введение QR-кодов.
Он также пояснил, что пока не возглавишь регион и не возложишь на себя «личную ответственность», то такие меры, «наверное, понять сложно».
Напомним, что в Ульяновской области значительно увеличилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом: со 158 за 18 января до 174-х по итогам 19 января, рост за сутки составил 10,13%.
Отметим, что в регионе ослабили меры ограничения в части работы предприятий общественного питания и кинотеатров: им разрешили работать в ночное время. Это решение продлили до 1 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, на амбулаторном лечении в регионе остаются 2,4 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных госпиталях — почти 700 больных COVID-19.