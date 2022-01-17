Обнинск, Калужская область, 17 января 2022, 17:35 — REGNUM В Обнинске Калужской области за прошедшую неделю зарегистрировано 228 случаев коронавирусной инфекции. Это на 94 случая больше, чем за предыдущую неделю, заявил 17 января главный государственный санитарный врач города Владимир Марков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.
В Обнинске случаев гриппа не зарегистрировано, тем не менее эпидемическая ситуация остается напряженной. В городе за неделю зарегистрировано 345 случаев ОРВИ. Среди заболевших — 156 детей. Глава администрации Обнинска Татьяна Леонова попросила горожан соблюдать санитарные нормы и усилить меры предосторожности, а медицинские учреждения — быть готовы к подъему заболеваемости коронавирусом.
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