Барнаул, , 09:09 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 16 января 2022 года, протестирован за сутки 3957 человек, выявлены 325 новых носителей. Это на 15 человек больше, чем накануне, а тестов сделано на 2074 меньше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 39 больше (всего 6112).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 25 002 (+97 за сутки) и 89 225 (+200 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 351 человек (-4 за сутки). Из них 162 подключены к аппаратам ИВЛ (-8 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8434 человека, причём 28 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 124 403 124 078 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 106 863 (+266) человека.

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