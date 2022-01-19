Ставрополь, , 12:40 — REGNUM В Ставропольском крае, несмотря на рост числа заболевших COVID-19, пока не будут вводить систему QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан. Такое решение было принято 19 января в ходе совещания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приняли решение продлить до 1 февраля введенный в прошлом месяце мораторий на использование QR-кодов», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Он успокоил граждан, что власти региона подготовились к возможному росту заболеваемости COVID-19. В крае создан запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты, решен вопрос с поставками кислорода.

Напомним, в декабре 2021 года в Ставропольском крае была введена система использования QR-кодов при посещении мест массового пребывания граждан. Однако в конце месяца власти региона отменили ее применение, объяснив это просьбами бизнеса, который терпит убытки в новогодние праздники. К возвращению к вопросу возобновления действия этой системы было обещано вернуться после каникул.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в крае был установлен рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболели 617 человек.

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