Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии экономика «сумела оправиться» после пандемии 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов, представляя предварительные годовые итоги социально-экономического развития Чувашии.

Данные министерства экономики Чувашии Cap.ru

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По данным министерства, рост произошёл по основным экономическим параметрам. В частности, в 2021 году по сравнению с 2020 годом объём промышленного производства увеличился на 0,5%, строительства — на 19%, темпы ввода жилья возросли на 24,1%, оборот розничной торговли — на 9,5%. В то же время объём продукции сельского хозяйства снизился на 6% из-за засухи.

Глава минэкономразвития Дмитрий Краснов также добавил, что Чувашия вошла в десятку регионов по темпам роста номинальной заработной платы (+9,7%). Инфляция по итогам года ожидается на уровне 8,9%, что «незначительно превышает» общероссийский показатель (8,4%).

«В целом экономика сумела оправиться от вызванного пандемией прошлогоднего спада. Восстановление показателей объясняется особенностями структуры экономики», — сделал вывод вице-премьер — министр экономики.