Волгоград, 20 января 2022, 17:31 — REGNUM Исключительно по предварительной записи начнут принимать посетителей все филиалы многофункциональных центров госуслуг «Мои документы» в Волгоградской области с 1 февраля 2022 года, сообщили ИА REGNUM 20 января в региональном оперативном штабе.
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Решение принято исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Во всех офисах МФЦ не менее чем в два раза сократят окна приёма и выдачи документов. Посетителям необходимо согласовать посещение заранее — запись на приём будет открываться еженедельно по субботам.
Также учитывая рост случаев заражения COVID-19, аптекам рекомендовано сформировать трёхмесячный запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих, противовоспалительных и антикоагулянтных лекарственных препаратов.