Волгоград, , 17:31 — REGNUM Исключительно по предварительной записи начнут принимать посетителей все филиалы многофункциональных центров госуслуг «Мои документы» в Волгоградской области с 1 февраля 2022 года, сообщили ИА REGNUM 20 января в региональном оперативном штабе.

МФЦ «Мои документы» Https://www.volgograd.ru/

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Решение принято исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Во всех офисах МФЦ не менее чем в два раза сократят окна приёма и выдачи документов. Посетителям необходимо согласовать посещение заранее — запись на приём будет открываться еженедельно по субботам.

«Прежде чем принять такое решение, был проанализирован опыт других субъектов РФ. Введение предварительной записи и уменьшение окон приёма и выдачи документов позволяют обеспечить оптимальное число посетителей в офисах, чётко определять время для оказания той или иной услуги. При этом переходя на такой формат, мы не ограничиваем время работы многофункциональных центров и не сокращаем перечень оказываемых услуг, как это было сделано в некоторых других регионах. Жители Волгоградской области смогут по-прежнему получать все необходимые им государственные и муниципальные услуги по предварительной записи», — пояснила руководитель ГКУ МФЦ Волгоградской области Ирина Змановская.

Также учитывая рост случаев заражения COVID-19, аптекам рекомендовано сформировать трёхмесячный запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих, противовоспалительных и антикоагулянтных лекарственных препаратов.