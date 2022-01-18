Пермь, , 12:45 — REGNUM В Пермском крае выявили 459 новых заражений коронавирусом, что на 11 больше предыдущего суточного показателя. Об этом 18 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных заражений на территории региона достигло 166 639. Оправились от коронавирусной инфекции 154 237 пермяков. По причине COVID-19 скончался 7671 человек. За последние сутки зафиксировано восемь летальных исходов.

В Прикамье развернуто 2163 койки для пациентов с COVID-19. Из них на сегодняшний день 1142 койки заняты. В тяжелом состоянии находятся 169 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 83 человека.

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