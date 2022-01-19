Курск, , 16:56 — REGNUM В Курской области работодателям рекомендовали перевести 30% сотрудников на дистанционную работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На работе Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

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В первую очередь на «удаленку» уйдут сотрудники старше 65 лет, те, кто не привился от короновариуса или имеет хронические заболевания. Такие меры принимаются в связи с возможным ухудшением эпидобстановки из-за штамма «Омикрон».

Регион готовится к вероятному росту зараженных COVID-19. Отобраны 360 студентов КГМУ для работы в кол-центрах и поликлиниках. Они приступят к работе сразу, как это потребует ситуация. Пока система здравоохранения области имеющейся с нагрузкой справляется.

В регионе сохраняются все действующие коронавирусные ограничения. Если заболеваемость будет расти, их могут ужесточить.