Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM Власти Ленинградской области отказались от термина «QR-код» для обозначения сертификата о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном COVID-19. Это следует из распоряжения, подписанного 17 января губернатором региона Александром Дрозденко.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Теперь в новой редакции «ковидного» постановления вместо термина QR-код используются формулировки: «справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции», «медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции» и «сертификат о профилактических прививках против COVID-19».

Кроме того, власти Ленобласти определили правила проведения Крещенских купаний — необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5−2 метра на открытом воздухе. В закрытых местах для переодевания на одного человека должно быть отведено четыре метра.

Отметим, в ночь на 19 января в Ленобласти будет оборудовано 28 купелей на открытых водоемах в 13 районах из 18.