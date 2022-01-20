Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии решением муниципального оперштаба восемь школ переводятся на дистанционный режим работы с 21 по 28 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

Школа в Поселье. Бурятия Цитата со страницы администрации Иволгинского района в инстаграм

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На дистант уходят школы с числом учащихся более 650 человек и наличием двух и более учебных смен, а также учебные заведения, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«Решение о переводе учащихся на «удаленку» связано с ростом количества заболевших. На сегодняшний день 40% от числа всех заболевших составляют дети», — отметили в администрации.

Кроме того, расположенным на территории района организациям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалённый режим работы.

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