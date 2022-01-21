Шерегеш, Кемеровская область, , 07:38 — REGNUM На кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш вводят систему COVID-сертификатов. Об этом сообщается в паблике «Шерегеш — горнолыжный курорт» в социальной сети «ВКонтакте».

Шерегеш Администрация правительства Кемеровской области

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"В целях противодействия распространению роста заболеваний COVID-19 при заселении в объекты размещения курорта «Шерегеш», а также посещении организаций общественного питания, объектов спорта, салонов спа, детских площадок, кинотеатров, ночных клубов (расположенных за пределами коллективных средств размещения) необходимо предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справка о перенесённом заболевании в течении последних шесть месяцев, отрицательный результат ПЦР теста (действителен 48 часов с момента выдачи), справка о противопоказаниях к вакцинации», — сообщила дирекция курорта «Шерегеш».

Также, под запретом вновь зрелищно-развлекательные мероприятия с 23:00 до 6:00 (время местное).