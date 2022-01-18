Элиста, , 14:23 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 24 заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 18 января. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Накануне на лечении в ковидных стационарах находились около 170 пациентов, из них 11 человек были в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдали более 300 жителей Калмыкии.

Всего в Калмыкии выявили 34 296 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 778 пациентов.

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