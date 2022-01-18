Москва, , 14:17 — REGNUM Распространение в России штамма коронавируса «Омикрон» не привело к резкому изменению числа госпитализаций. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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Мишустин обратил внимание, что «на данный момент рост заболеваемости не привёл к резкому изменению числа госпитализированных больных».

«А именно госпитализация сегодня основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжёлых случаев болезни, как и в ситуации с «Дельтой», — сказал премьер-министр.