Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 4382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на 304 случая больше, чем сутками ранее. Об этом 19 января сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В городе уже третьи сутки подряд выявляют более четырёх тысяч новых носителей коронавируса.

За последние сутки от ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались 62 человека, что на два человека меньше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности всё также держится на уровне 60−65 смертей в сутки.

Выздоровели от ковида за сутки 1449 человек, что на 992 человека меньше, чем этот же показатель 17 января. Тогда это число составило 2441 человек. В Петербурге наметилось очередное снижение в статистике выздоровлений.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 893 098 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 29 188 человек, а выздоровели — 828 077 человек.

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