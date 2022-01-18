Ижевск, , 09:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 18 января выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 631 случая, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

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Напомним, по состоянию на 10 января в республике выявили 55 новых носителей коронавируса. Таким образом, с этого момента суточная заболеваемость COVID-19 в регионе выросла в 6,3 раза.

Среди новых носителей вируса — 20 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 41 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 340 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 71 380 человек. Скончались 3462 жителя региона. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано два летальных случая. За минувшие сутки скончались трое жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5789 жителей. Из числа получающих лечение 6015 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 228 человек — в состоянии средней степени тяжести, 106 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 января в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 675 810 человек. Второй компонент препарата получили 528 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.