Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 17 января выявили 304 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 740 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 237 054 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Отметим, 14,15 и 16 января в регионе выявляли 743, 736 и 740 новых носителей коронавируса соответственно.

За последние сутки выписаны 326 человек, всего выздоровели с начала пандемии 224 040 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 225 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 2789 человек.

По состоянию на 17 января в регионе проведено 4 776 887 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6935 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 312,90 тестов на 100 тыс. населения.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции немного снизился и составляет 2,18. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 17 января составляет 30%.