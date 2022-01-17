Москва, , 10:00 — REGNUM В России пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «Омикрон» может произойти 22 января. Такие прогнозы дают исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Так, исследователи ожидают, что 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике, сообщает газета «Ведомости». При этом на пике пятой волны COVID-19 статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирусную инфекцию, может вырасти до показателя 85 700 в сутки.

По данным института, пик нагрузки на здравоохранение придётся на 9 февраля. В этот период потребуется 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года.

Отмечается, что свои прогнозы специалисты IHME строят на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на коронавирус, и обновляют каждые две недели.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 января, за сутки в России было выявлено 29 230 новых случаев заболевания COVID-19. После плавного снижения суточный прирост пациентов, заражённых коронавирусом, вновь начал увеличиваться с 7 января.

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