Томск, , 13:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 130 носителей коронавируса, выздоровели 498 человек. Об этом сообщили 19 января в федеральном оперштабе.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 64 150 случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 57 617 человек.

По данным оперштаба, за сутки скончался один житель области с диагнозом COVID-19, за всё время — 691.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в регионе было выявлено 128 носителей коронавируса, выздоровели 499 человек, скончались три ковид-пациента.