Чебоксары, , 07:55 — REGNUM В Чувашии необходимо обеспечить должный контроль за соблюдением принятых ограничений в условиях пандемии коронавируса. Что касается ограничений, то в настоящее время они «реализованы в должной мере». Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил в эфире телеканала «Россия 24», комментируя эпидемическую обстановку в регионе.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

Руководитель республики назвал «существенным» рост заболеваемости ковидом после новогодних каникул, но при этом подчеркнул, что идёт «выявление на ранних стадиях, и мы не фиксируем такого резкого количества госпитализированных». По словам Олега Николаева, растёт число амбулаторных больных, а количество лечащихся в ковидных стационарах «осталось на том же уровне».

Глава Чувашии проинформировал, что в республике развёрнуто 946 коек для пациентов с коронавирусом, в том числе остаются свободными 262. В резерве находятся 2 тыс. коек, которые власти готовы перепрофилировать в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Отдельно был поднят вопрос о возможном ужесточении ограничений.

«У нас все ограничения реализованы в должной мере. Даже на новогодних каникулах не была отменена система допуска в торговые центры, предприятия общественного питания, культурные учреждения по сертификатам здоровья. Мы пошли дальше и заблаговременно приняли решение о том, что с 20 января аналогичные меры вступят в отношении гипермаркетов, которые торгуют смешанными продуктами», — сказал Олег Николаев.

Подробнее: Глава Чувашии считает своевременным расширение ковидных ограничений

Напомним, что с 20 января начнут требовать QR-коды ещё в 14 крупных торговых учреждениях (площадью более 1 тыс. кв. метров), в том числе 11 из них расположены в Чебоксарах. Это гипермаркеты и рынки. QR-пропуска на непродовольственных предприятиях и в торгово-развлекательных центрах власти Чувашии ввели ещё в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в республике лабораторно подтверждено 47 415 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 41 177 жителей (доля выздоровевших составляет 86,84%), скончались 4144 ковидных больных. Кроме того, в Чувашии выявлен первый случай заражения штаммом «Омикрон»: пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.