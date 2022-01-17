Ижевск, , 09:32 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Врачи-инфекционисты ЦИТО одеваются перед входом в

«красную зону» Павел Соболев © ИА REGNUM

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Скончались 83-летний мужчина и 91-летняя женщина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3459 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 января в регионе выявили 184 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 163 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 80 422 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 5923 жителя.

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