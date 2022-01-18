Москва, , 13:27 — REGNUM Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев объяснил, почему был снят с рассмотрения законопроект о QR-кодах.

Владимир Васильев Government.ru

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«По инициативе не только нашей партии, но нашей фракции снят с рассмотрения на Совете законопроект о медицинских сертификатах. Почему это решение было принято нами. Мы его долго прорабатывали в партии, с правительством и пришли к понимаю, что ситуация так быстро меняется с этой новой коронавирусной инфекцией, что по сути сегодня «Омикрон» — это другая угроза и по мнению специалистов-вирусолог имеет другие особенности и характеристики», — сказал Васильев в ходе пленарного заседания.

Мы считаем, что нужно подходить к мерам государственного реагирования ответственно перед людьми, сказал он.

«Мы должны принимать меры, соответствующие реалиям», — подчеркнул Васильев.

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