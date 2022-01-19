Красногорск, , 14:39 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 19 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2626 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 128 случаев меньше аналогичного показателя 18 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2754 человек, а днем ранее — у 3388 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 19 января в России было выявлено 33 899 новых случаев заражения коронавирусом.

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