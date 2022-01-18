Симферополь, , 11:26 — REGNUM В Республике Крым подтверждено ещё 167 случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 января. Накануне, 17 января, сообщалось о 148 новых случаях заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отметим, что за последние сутки лаборатории региона проверили на коронавирусную инфекцию 1 914 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус подтвердили у 128 595 человек. Выздоровели в общей сложности 119 998 человек, в том числе 165 выписаны за последние сутки.

За последние сутки в Крыму зарегистрировано десять умерших ковид-пациентов, общее число жертв инфекции в регионе достигло 4 597 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно о регистрации на территории Крыма первого случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Также один случай «омикрона» подтверждён в соседнем Севастополе.