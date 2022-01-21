Хабаровск, , 08:21 — REGNUM Житель Хабаровска, у которого выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон», в последнее время город не покидал.

Фото вируса Омикрон Центр «Вектор»

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«У 66-летнего мужчины поднялась высокая температура и появился кашель — врачи назначили ПЦР-тест и выявили «Омикрон». Госпитализировали — состояние не тяжёлое. Все люди, с которыми он контактировал в последнее время, также прошли проверку», — сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Также известно, что заразившийся не был вакцинирован от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса «Омикрон» добрался до Приморского края.