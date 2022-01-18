Чебоксары, , 06:34 — REGNUM В Чувашии обновили статистику по вакцинации от COVID-19. По данным властей, план в рамках прививочной кампании выполнен на 70,3%. Об этом сообщает минздрав республики.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации ведомства (на 17 января), с начала кампании прививку от ковида сделали 535 562 жителя Чувашии. Это составляет 70,3% от граждан, подлежащих вакцинации.

В числе привившихся — 153 953 гражданина от 60 лет и старше. План по вакцинации жителей преклонного возраста выполнен на 55,7%.

В минздраве Чувашии напоминают, что пункты «работают ежедневно с утра и до позднего вечера».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 47 415 случаев заражения коронавирусом, переболели ковидом 41 177 жителей (86,84%), скончались 4114 больных COVID-19.

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