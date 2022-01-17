Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Ульяновской области продолжают каждые сутки расти число жертв пандемии коронавируса. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

По информации на 17 января, от ковида и осложнений после болезни умер 3961 житель Ульяновской области. Это составляет 3,24% от общего числа подтверждённых случаев заражения (122 224).

В том числе за последние сутки жертвами пандемии стали 12 человек. Это на одного пациента меньше, чем было 15 января. В целом за последний месяц ежедневно умирали не менее не менее шести ковидных больных.

Напомним, на время новогодних праздников в Ульяновской области принято 14 502 вызова в службу скорой помощи, госпитализированы 3122 жителя, в том числе 439 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано более 1,65 млн тестов на коронавирус. Остаются под наблюдением врачей 6017 контактных лиц.