Москва, , 14:44 — REGNUM Регионам России дополнительно будет направлено 5 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов. Об этом 18 января заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с заболеванием.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 млрд рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно и направим на это ещё 15 млрд рублей», — сказал он.

Мишустин поручил Минздаву и Минфину внести соответствующие проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.