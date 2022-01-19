Казань, , 12:37 — REGNUM Правительство Татарии, министерства и ведомства в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон» не планируют переходить в онлайн-формат работы. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Флаг Татарии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Деятельность республиканских ведомств и министерств не может быть остановлена или переведена на удаленный режим, от этого зависит жизнь всего региона, подчеркнула спикер.

«Правительство Татарстана на удаленную работу уходить не будет. Связано это с одной причиной — это орган власти, который должен обеспечивать жизнедеятельность всей республики, что бы ни происходило», — цитирует «Татар-информ» Галимову.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии выявили первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «Омикрон». Девять случаев приходятся на завозные, еще два — местные.

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