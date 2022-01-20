Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Петербургский театральный и киноактер Олег Басилашвили спустя год повторно заболел ковидом. Об этом 20 января сообщает издание «Петербургский дневник».

Олег Басилашвили Irtolstaya

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Напомним, в январе 2021 года артист также заразился коронавирусной инфекцией, его на несколько дней госпитализировали в стационар и после стабилизации состояния здоровья выписали на амбулаторное лечение.

Отметим, Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих готовились представить постановку «Лето одного года» на Основной сцене БДТ 3 и 20 февраля. Теперь спектакли по пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере» находятся под вопросом.

Ранее Алиса Фрейндлих также переболела COVID-19, во время болезни была госпитализирована, но сумела победить инфекцию.

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