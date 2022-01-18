Киров, , 16:18 — REGNUM Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Вятская епархия не благословила открытие купелей в праздник Крещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кирова.

Купель для крещенских купаний 40.mchs.gov.ru

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Также не запланировано дежурство спасателей МЧС у водоемов.

При этом тем жителям, кто все-таки собирается провести купание, несмотря на отсутствие официально открытых купелей, рекомендуется соблюдать меры безопасности. Необходимо помнить о возможном риске спазма сосудов при погружении в ледяную воду, судорогах и холодовом шоке. Также не рекомендовано окунаться в ледяную воду пожилым людям. Перед совершением обряда нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

«Учитывая неблагоприятный прогноз по коронавирусу, кировчанам не рекомендуют подвергать себя ненужному риску», — заключили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, практически во всех регионах России начался подъем заболеваемости коронавирусом, который связывают с распространением штамма «Омикрон». В Кировской области по состоянию на 18 января выявили 204 новых случая заражения коронавирусом. В течение десяти дней суточная заболеваемость выросла почти в 1,5 раза. Всего в регионе с начала пандемии выявили 82 210 случаев заражения SARS-CoV-2.