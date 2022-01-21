Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чувашии стремительно растёт количество вновь заражающихся коронавирусом. При этом темпы вакцинации «оставляют желать лучшего», а для формирования коллективного иммунитета «пока достаточно мизерные». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 21 января на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев Glava.cap.ru / Василий Кузьмин

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Открывая обсуждение, руководитель республики констатировал, что «мы являемся свидетелями начала очередной волны развития неблагополучной эпидемической ситуации».

«Как принято сейчас говорить, это связано с новым штаммом «Омикрон». И Чувашия здесь, к сожалению, не является исключением», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в республике регистрируют «стремительный рост числа вновь инфицированных» коронавирусом. Власти заявляют, что с одной стороны, «это ожидаемо, мы готовились», а с «другой стороны — предупреждали, призывали людей привиться, чтобы защитить себя».

«К сожалению, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Хотя они увеличились, но эти темпы увеличения для достижения коллективного иммунитета пока достаточно мизерные», — отметил глава Чувашии.