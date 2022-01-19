Владивосток, , 04:44 — REGNUM До конца 2022 года во всех медучреждениях Приморья будет развернута сеть реабилитационных отделений и коек, в том числе амбулаторных. Медицинская реабилитация оказывается уже в 22 учреждениях, постковидная — в четырех, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Реабилитация Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Уже разработана «дорожная карта», согласно которой в течение года медицинские учреждения будут готовиться проводить реабилитацию.

«Врачи Приморья хорошо делают сложные операции, оказывают экстренную неотложную помощь. Но чтобы качество жизни человека после перенесенной проблемы было достойным, чтобы он полностью восстановился, вернулся к труду, ему нужен комплекс реабилитационных восстанавливающих мероприятий», — пояснила министр здравоохранения края Анастасия Худченко, добавив, что медицинская реабилитация должна быть максимально приближена к месту жительства пациента.

Читайте также: На диспансеризацию после COVID-19 направят 24 тысячи костромичей

Как сообщало ИА REGNUM, три тысячи костромичей прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19 за 2021 год, в новом году обследуют еще 24 тысячи жителей региона.