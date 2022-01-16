Красноярск, , 11:46 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие зарегистрировано 23 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Палата реанимации Parentingupstream

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе за весь период пандемии достигло 9098. Число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 177 513, в том числе 350 за сутки.

Наибольший прирост зафиксирован в Красноярске, Ачинске, Норильске, а также Эвенкийском муниципальном районе. Под наблюдение медиков также взято 1152 человека из числа контактных лиц.