Рязань, , 15:01 — REGNUM В Рязанской области 18 января подтверждено 124 новых случая заражения коронавирусом — на 10 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 12 летальных исходов.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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Всего в Рязанской области выявлено 63 152 носителя инфекции. Завершили лечение выздоровлением 58 224 жителя, из 14 — выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждениях находятся 398 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 2 728 человек.