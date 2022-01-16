Элиста, , 12:05 — REGNUM За минувшие сутки наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии — 0,05%. Об этом 16 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Калмыкия — 0,05%,

2. Тува — 0,07%,

3. Ульяновская область, Чукотский АО — 0,1%.

За сутки в РФ зарегистрировали более 29 тыс. новых пациентов с COVID-19, темп прироста вырос до 0,27 процента.

За последние сутки в РФ подтвержденных 29 тыс. 230 случаев в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 162 (14,2%) без клинических проявлений. Умерли за сутки 686 человек.