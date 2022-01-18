Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 января, за прошедшие сутки было выявлено 237 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 230 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

За это же время 329 новосибирцев выздоровели, двенадцать пациентов скончались. В инфекционных стационарах с коронавирусом и с подозрением на него находятся 2452 пациента, в отделениях реанимации — 275 человек, на ИВЛ — 37 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 99 349 случаев заражения коронавирусом (в том числе — у 11 362 детей); 70 460 пациентов выздоровели, умерли 4464 человека.