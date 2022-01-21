Хабаровск, , 06:07 — REGNUM В Хабаровске выявлен уже 31 случай заболевания гриппом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Грипп Ponchikov.net

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Чаще всего с симптомами ОРВИ обращаются жители старше 15 лет. Госпитализировано 66 человек, тяжелых случаев нет. Уровень заболеваемости в городе выше эпидпорога на 96,6%.

С 15 ноября 2021 года грипп подтвержден у 31 жителя, из них только шесть — взрослые.

Из-за ОРВИ в трёх школах Хабаровска девять классов закрыты на карантин. Не работает одна группа в детском саду.

За минувшую неделю также выявлено 602 случая заболевания внебольничной пневмонией. Сохраняется тенденция заражения среди людей старше 65 лет — 245 случаев. Госпитализировано 435 человек с разной степенью тяжести заболевания. В 2020 году было зафиксировано 26 149 случаев, а в 2021-м — 24 953.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за неделю с 10 по 16 января было зарегистрировано 18 892 случая заболевания ОРВИ и гриппа.