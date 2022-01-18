Самара, , 14:49 — REGNUM Работодателей обязали перевести сотрудников старше 60-и лет на удаленный формат работы в Самарской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства

Удаленная работа (сс) StartupStockPhotos

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В документе указано, что на удаленный режим работы также переводятся и сотрудники с хроническими заболеваниями.

«Работодателям обеспечить перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Сообщается, что эти ограничения распространяются на сотрудников, которые имеют оригинал QR-кода либо сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, либо сведений о перенесенном COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области выявили 13 случаев заражения штаммом «Омикрон».