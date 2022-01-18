Горно-Алтайск, , 08:22 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии в регионе скончались 585 человек. В 537 случаях непосредственной причиной смерти пациентов стал COVID-19, ещё 48 жителей умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Число случаев инфицирования, по состоянию на 18 января, достигло 25 770. За минувшие сутки выявлен 31 новый носитель. Выздоровели к настоящему времени 23 547 человек, в том числе 33 за сутки.