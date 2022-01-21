Якутск, , 06:34 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции в Якутии закрыли для посетителей музеи и учреждения культуры. Театры будут показывать спектакли онлайн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в оперативном штабе региона.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«К сожалению, это вынужденная мера, в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. При этом текущая деятельность музеев — работа с фондами и так далее продолжается», — отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин.

Он пояснил, что также не будут проводится спектакли, концерты и мероприятия в учреждениях культуры. Жителям республики вернут деньги за билеты.

Учеников балетной и музыкальной школ Якутска (кроме старшеклассников) переведут на дистанционное обучение. Все массовые развлекательные мероприятия с участием детей отменены.

Кинотеатры продолжают работать, но посетителей пустят туда только с медсертификатами. Зал должен быть заполнен не более, чем на 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 января уровень заболеваемости COVID-19 в Якутии вырос в десять раз. Республика попала в ТОП-5 регионов страны по количеству ежедневно выявляемых случаев инфекции на 100 тыс. населения.