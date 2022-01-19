Курск, , 13:22 — REGNUM В Курской области 19 января зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 11 больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 83 тыс. 701 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 79 тыс. 306 пациентов, в том числе 171 — за последние сутки.

Всего скончались 2128 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.