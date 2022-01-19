Красноярск, , 12:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 407 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 19 января в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным федерального оперштаба, за всё время в Красноярском крае выявлено 178 684 носителя коронавируса. За сутки в регионе выздоровели 315 человек, за весь период пандемии — 163 236.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в крае было подтверждено 385 случаев заражения, выздоровели 299 человек.

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