Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области более 90% транспортников приняли участие в прививочной кампании от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Пункт вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Сотрудники профильных предприятий активно участвуют в прививочной кампании. Вакцинировано более 32 тыс. работников. В том числе на системообразующих предприятиях, со штатной численностью 200 и более человек, прививки сделали 86%», — привёл данные заместитель донского губернатора — министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

Общий уровень иммунной прослойки оценивается в 92%. Работники транспортной отрасли также участвуют в ревакцинации.

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