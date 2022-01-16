Бостон, США, , 09:31 — REGNUM Американские ученые предупредили, что стремительное распространение штамма коронавируса «Омикрон» гарантирует: он не станет последней версией, передает Associated Press.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Каждая инфекция дает вирусу шанс мутировать, и «Омикрон» уже продемонстрировал свое преимущество в быстром распространении. По данным эпидемиолога из Бостонского университета Леонардо Мартинеса, чем быстрее распространяется «Омикрон», тем больше возможностей для мутаций.

Отмечается, что вирус будет «эволюционировать»: он может возвращаться к человеку после заражения животных, или заражать людей «двойными инфекциями».

При этом «Омикрон», по-видимому, вызывает менее тяжелое течение болезни, чем «Дельта», и его «поведение» дает надежду на то, что вирус в итоге станет более мягким, как обычная простуда.

«Вакцины по-прежнему обеспечивают защиту, бустерные же прививки значительно снижают количество серьезных заболеваний … и смертей», — отмечается в статье.